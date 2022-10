Non tutti se ne ricordano, ma uno dei pochi vulcani sempre attivi sulla Terra ce l’abbiamo qui in Italia. È in Sicilia, ma i suoi fenomeni eruttivi si possono osservare anche dalla Calabria. Stiamo parlando, naturalmente, di Stromboli, piccola isoletta che fa parte delle Eolie. Anche nel momento in cui scriviamo il vulcano è in attività: oggi, 9 ottobre, si è verificata una delle sue eruzioni. Ecco dove trovare alcune webcam che riprendono le eruzioni dello Stromboli di oggi in diretta.

La storia di questo vulcano e della sua isoletta, centro delle isole Eolie

Il Faro del Mediterraneo, una luce che possiamo scorgere praticamente sempre. Il soprannome di Stromboli deriva proprio dal fatto che le sue eruzioni sono visibili per lunghe distanze di notte. Uno dei vulcani più attivi della Terra, erutta quasi ininterrottamente dal 1932.

Stromboli è ampiamente conosciuta per le sue spettacolari eruzioni che scaturiscono fontane di roccia fusa dal cratere centrale del suo vulcano. Questi fenomeni sono tanto distintivi e noti che i geologi, per definire un’attività eruttiva di questo tipo, anche relativamente ad altri vulcani, usano il termine ‘stromboliano’.

Come l’Etna in Sicilia, Stromboli fa parte dell’arco vulcanico calabrese. I vulcani dell’arco calabrese sono associati alla subduzione della placca tettonica africana sotto la placca eurasiatica. L’isola di Stromboli è stata costruita da una serie di eruzioni di basalto ricco di potassio e lave andesitiche basaltiche.

Webcam Stromboli, come seguire l’eruzione di oggi in diretta

L’attività del vulcano, come è immaginabile, ha da sempre suscitato grande interesse in tutto il mondo. È per questo che sono numerose le webcam che riprendono Stromboli e le sue eruzioni in diretta. Un punto di osservazione ottimale dei lanci di lava incandescente o delle esplosioni di cenere che arrivano anche a centinaia di metri al di sopra delle bocche del vulcano.