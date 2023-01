Cultura, Sangiuliano: “Dante fondatore del pensiero di destra in Italia”

“Dante Alighieri è stato il fondatore del pensiero di destra in Italia”. Lo ha riferito il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervistato da Pietro Senaldi nel corso della kermesse milanese di FdI, “Pronti, candidati al via”.

Il ministro Sangiuliano e Dante: “Dobbiamo liberare la cultura che è tale solo se è libera”

Il giornalista ha affermato come ‘lo sommo poeta’ sia stato, per certi versi, il precursore della cultura della destra italiana. Le sue parole: “Quella visione dell’umano della persona la troviamo in Dante; ma anche la sua costruzione politica credo siano profondamente di destra. Tuttavia, io ritengo che non dobbiamo sostituire l’egemonia culturale della sinistra a un’altra egemonia, quella della destra. Dobbiamo liberare la cultura che è tale solo se è libera, se è dialettica”.

La replica dal Partito Democratico arriva da Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione cultura: “Il Ministro Sangiuliano lasci stare almeno Dante! Capiamo che è un’ottima fonte di pubblicità e che al Ministro piace pronunciare parole in libertà, ma non scomodiamo il padre della lingua italiana per analisi risibili e caricaturali”, le parole di Manzi.

Accanto all’associazione tra Dante e la destra italiana, Sangiuliano ha poi parlato dell’importanza dell’utilizzo della lingua italiana: “Non facciamo come i francesi che neanche chiamano così il computer, però dobbiamo renderci conto ed essere all’altezza della nostra grandezza”.