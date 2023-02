Il feretro di Maurizio Costanzo è in Campidoglio per la camera ardente. Il giornalista, scomparso venerdì all’età di 84 anni, viene salutato dall’abbraccio di Roma – centinaia di persone presenti per rendergli omaggio – prima dei funerali di lunedì 27, anch’essi in programma nella Capitale. Ecco dove seguire i funerali di Maurizio Costanzo in tv e in streaming.

L’orario e il luogo per l’ultimo saluto al giornalista e conduttore televisivo

Un grande giornalista e conduttore televisivo, una persona di grande spessore umano e intellettuale. Il pensiero comune su Maurizio Costanzo – possiamo dirlo senza timore di essere smentiti – è questo, e lo testimoniano le diverse centinaia di persone che si sono recate a rendere omaggio al feretro nel pomeriggio di sabato nella camera ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca.

In tarda mattinata è arrivata anche la moglie Maria De Filippi con Gabriele Costanzo, figlio adottivo della coppia. Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Fiorello, Paola Barale sono alcuni dei personaggi noti arrivati a rendergli omaggio. La sala della Promoteca resterà aperta sabato fino alle 18 e riaprirà domenica alle 10.

Dove seguire i funerali di Maurizio Costanzo in tv e in streaming

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma. Non sarà ovviamente possibile per tutti coloro i quali amavano il giornalista presenziare a Roma. È per questo che Rai e Mediaset hanno deciso di trasmettere la cerimonia in diretta tv. L’orario previsto per l’inizio dei funerali è quello delle ore 15. Sarà possibile assistere alla cerimonia in diretta su Rai Uno.