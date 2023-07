Un uomo di sessant’anni è morto in un drammatico incendio a Carpi oggi. La tragedia è avvenuta in via Ragazzi del ‘99, dove l’anziano ha perso la vita in un rogo avvenuto nel suo appartamento. Il fatto è accaduto nel primissimo pomeriggio, in una residenza situata in un condominio di sei piani all’incrocio con via Pola Interna, nella zona di Cibeno.

Incendio a Carpi oggi, i soccorsi non sono riusciti a salvare l’uomo

Dalle prime informazioni, sembra che l’incendio sia partito da un condizionatore. L’uomo, avendo notato del fumo uscire dalla parte esterna del dispositivo, avrebbe cercato di risolvere il problema con l’acqua, peggiorando però la situazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. Oltre a domare le fiamme, gli operatori del soccorso stanno ancora cercando di stabilire le cause precise dell’incidente. Le prime ipotesi sembrano indicare il fumo sprigionato dall’incendio come causa del decesso.

Gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo del tragico evento, hanno avviato le indagini necessarie per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento, non sono state rilasciate informazioni aggiuntive sull’identità della vittima. Il quartiere di Carpi rimane sconvolto da questa tragica vicenda, in attesa di ulteriori aggiornamenti.