Tragico incidente stradale nella notte di oggi in provincia di Alessandria. Sette persone in fuga dai carabinieri, nella stessa auto, sono finite fuori strada alle porte della città piemontese, nel territorio di Cantalupo. Tre degli occupanti del veicolo sono morti nel drammatico schianto; altri due sono rimasti feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo.

Incidente Alessandria oggi, l’auto non si sarebbe fermata all’alt dei carabinieri

Secondo quanto apprendiamo da Ansa, i sette viaggiavano in un’unica auto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. L’auto che trasportava le persone in questione, dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata notata dai carabinieri al quartiere Cristo di Alessandria, mentre procedeva nel centro abitato in modo irregolare.

Il conducente non avrebbe dunque rispettato l’alt dei carabinieri, anzi accelerando e dirigendosi verso la periferia di Alessandria. Dopo un inseguimento fino alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, i militari hanno perso le tracce dell’auto.

La ricostruzione di Ansa continua raccontando come l’auto abbia proseguito la sua fuga, con l’uomo alla guida che avrebbe perso il controllo della macchina. L’auto, dopo aver urtato il guardrail, ha dunque finito la sua drammatica e folle corsa fuori dalla strada.