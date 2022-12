Un tragico incidente stradale si è verificato quest’oggi a Capriolo, in provincia di Brescia. Una donna è stata investita e uccisa dal passaggio di due automobili. Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada Provinciale, che nel tratto in questione prende il nome di via Sarnico.

Incidente a Capriolo oggi, la donna sarebbe stata investita da due auto

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale del posto, sembra che la vittima, una donna di 40 anni, sia stata investita da due automobili all’altezza del civico 22.

Da quanto riporta il “Corriere della Sera”, edizione Brescia, una prima vettura avrebbe urtato la donna e l’ha sbalzata nell’altra carreggiata; in quel momento è sopraggiunta un’altra auto che, per circostanze drammatiche, non sarebbe riuscita a evitare l’impatto con la vittima.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, gli operatori del 118, intervenuti per effettuare i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimare la donna, per lei non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Strada chiusa al passaggio dei mezzi, con conseguenti rallentamenti per quanto concerne la circolazione.