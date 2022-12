Venerdì 16 dicembre è previsto uno sciopero nazionale generale. Si fermano non solo i mezzi, ma anche i treni dell’alta velocità Ntv Italo. Previsti consistenti disagi per tutto il Paese. Vediamo insieme quali sono i treni garantiti per lo sciopero di venerdì 16 dicembre.

Quali sono i treni garantiti per lo sciopero di venerdì 16 dicembre

Questa la nota pubblicata da Trenitalia a riguardo dello sciopero di venerdì 16 dicembre: “Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di venerdì 16 dicembre 2022 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane delle Regioni Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria. Per i treni Regionali, nelle regioni interessate e in quelle limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, sul sito www.trenitaliatper.it, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti”.

Da quanto possiamo apprendere dallo stesso portale di Trenitalia, non dovrebbero invece esserci problemi per l’alta velocità: “Sulla base delle attuali previsioni le Frecce viaggeranno regolarmente”. Per quanto invece concerne Italo, la situazione cambia perché, come detto, l’alta velocità di questa compagnia potrebbe subire delle modifiche consistenti. La compagnia ha pubblicato la lista dei treni garantiti Italo per agevolare i viaggiatori in questa giornata del tutto particolare per quanto riguarda tutti i trasporti del nostro Paese.