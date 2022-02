Forino, tragico incidente stradale: morto un giovanissimo in sella a una moto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi a Forino, cittadina in provincia di Avellino. Un giovanissimo è morto in un tragico impatto in moto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, minorenne, si sarebbe schiantato contro un’autovettura mentre era alla guida del mezzo a due ruote.

Incidente Forino oggi, da chiarire la dinamica dello schianto: indagano i carabinieri

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nella frazione Celzi, in cui ha perso la vita il giovanissimo conducente. Secondo quanto apprendiamo, il ragazzo in sella alla moto si sarebbe schiantato contro un’autovettura che proveniva dal senso opposto di circolazione. Un impatto molto forte, quello in cui sono rimasti coinvolti i due veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, per i quali non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso del ragazzo. Presenti anche i carabinieri della locale stazione; a loro, il compito di fare luce sulla vicenda, ricostruendo la dinamica del tragico impatto, e appurandone le cause. La comunità piange, scioccata, la morte di un giovanissimo. Ancora una volta un episodio tragico sulle strade della Campania.