Una tragedia, quella che si è verificata questo pomeriggio a Caselle, nel Torinese, dove è avvenuto un drammatico incidente a una delle Frecce Tricolori che stavano svolgendo alcune prove. L’aereo è precipitato al suolo nelle vicinanze dell’aeroporto torinese, travolgendo un’automobile. Una bambina di cinque anni è morta nello schianto.

Incidente Frecce Tricolori oggi, salvo il pilota

Il pilota del velivolo, che avrebbe dovuto partecipare a un air show organizzato per il centenario dell’Aeronautica militare, ha segnalato problemi al motore prima di perdere il controllo dell’aereo. L’uomo è riuscito a lanciarsi con il paracadute, evitando un destino peggiore. Tuttavia, l’aereo in caduta ha colpito un’automobile in transito, causando ustioni ai membri di una famiglia. Un bambino di 9 anni è stato trasportato all’ospedale infantile Regina Margherita a Torino. I genitori sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Anche il pilota ha riportato delle ustioni ed è stato trasportato in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Il tragico incidente ha portato all’annullamento immediato dell’evento. La procura di Ivrea si è attivata per condurre un’indagine esaustiva sull’incidente. Anche se l’aeroporto di Torino-Caselle rientra sotto la giurisdizione della procura di Torino, il punto esatto dello schianto è nel territorio del Comune di San Francesco al Campo, che è di pertinenza della procura di Ivrea.