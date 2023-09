Caro bollette, il governo stanzia 1,3 miliardi per le famiglie

Il governo ha lanciato un nuovo pacchetto di misure energetiche e di misure di sostegno per sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà, stanziando 1,3 miliardi di euro per combattere l’aumento dei prezzi dell’energia. Bonus sulle bollette per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro, con un contributo straordinario che aumenta con il numero dei figli per i mesi da ottobre a dicembre.

Inoltre, è previsto un bonus benzina di 80 euro per le famiglie con la social card, con un finanziamento complessivo di circa 100 milioni di euro. Le nuove misure del governo contenute in una nota Ansa.

Governo, approvata copertura delle borse di studio universitarie per studenti idonei non beneficiari

Le misure relative al gas includono l’azzeramento degli oneri di sistema e l’Iva agevolata al 5%, e c’è anche un rifinanziamento del bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Il decreto introduce modifiche ai sostegni per le imprese energivore da gennaio 2024, in linea con le nuove linee guida dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Queste imprese vedranno delle riduzioni in bolletta basate su una percentuale variabile degli oneri per il sostegno delle fonti rinnovabili o su una percentuale del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato la copertura delle borse di studio universitarie per gli studenti idonei non beneficiari. Nel frattempo, è prevista l’emanazione di ulteriori decreti legge che riguardano misure su migranti, protezione internazionale e proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Stando a quanto apprendiamo, inoltre, le violazioni in materia di scontrini possono ora essere regolarizzate attraverso il ravvedimento operoso fino al 15 dicembre 2023, una mossa che salverà circa 50mila esercizi commerciali da possibili chiusure.