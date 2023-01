Un brutto incidente si è verificato oggi a Palermo, sulla autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo di regione. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno schianto con un mezzo pesante. Ci sono tre feriti, tutti giovani, tutti presenti all’interno di una delle vetture.

Incidente Palermo oggi, traffico bloccato in autostrada in direzione del capoluogo

L’impatto tra le auto e il mezzo pesante è stato davvero molto forte: secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, una delle due macchine si è capovolta nell’incidente. La dinamica di quanto accaduto è ancora completamente da accertare; alle autorità il compito di fare luce sull’episodio. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti, trasportati tutti in diversi ospedali (Civico, Policlinico, Buccheri La Ferla).

Il traffico è completamente in tilt, con lunghe code in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, la Polstrada, ma anche ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L’Anas fa sapere che è stata istituita temporaneamente l’uscita obbligatoria allo svincolo Porto-via Giafar. Nel frattempo, sono in corso le operazioni per cercare di far defluire il traffico.