Un tragico incidente stradale si è verificato oggi a Ittiri, in provincia di Sassari. Uno schianto frontale, quello che è avvenuto sulla provinciale Sassari-Ittiri, tra due automobili. Un giovanissimo è morto nell’impatto.

Incidente a Ittiri oggi, sull’altra auto una coppia con la figlia neonata

Stando alle prime informazioni riportate da “L’Unione Sarda”, l’impatto è avvenuto poco prima delle 20. Le prime ricostruzioni parlano di un frontale tra i due mezzi, un’utilitaria e un Suv. Il giovane che ha perso la vita sarebbe un 23enne originario di Sassari. Sull’altro veicolo viaggiavano una coppia e la loro figlia neonata; tutti e tre sarebbero rimasti feriti, ma nessuno è in pericolo di vita. La bimba è stata trasportata in ospedale per alcuni accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, e i carabinieri che hanno dato il via ai rilievi per capire la dinamica esatta del tragico incidente. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per il giovane. Dinamiche dell’incidente ancora tutte da chiarire; si fa strada l’ipotesi di un’invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli. Ancora una tragedia sulle strade della Sardegna, che piange una giovanissima vittima.