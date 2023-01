Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi a Cesenatico, in provincia di Cesena, in Emilia-Romagna. Il movimento tellurico è stato chiaramente avvertito nella cittadina luogo dell’epicentro, a Cesena e a Forlì, nonché nei comuni limitrofi. Stando agli aggiornamenti che INGV fornisce in tempo reale, la magnitudo del sisma è pari a 4.1.

Terremoto oggi avvertito a Cesena e Forlì: epicentro Cesenatico

Una nuova forte scossa in Romagna è stata avvertita alle 11.45 di oggi in tutto il territorio regionale. La magnitudo, inizialmente compresa tra 3.8 e 4.3 con epicentro nel cesenate, è stata quantificata in 4.1 Richter, con epicentro nel comune di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. In mattinata erano state registrate altre 4 scosse in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44, poi nella zona di Gambettola alle 6.22 e alle 7 (magnitudo 2.1 e 3.5) e ancora Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1).

Trema ancora, dunque, la terra in Romagna. Questo l’avviso pubblicato da INGV a riguardo del sisma di oggi.

“Un terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: 3 km SW Cesenatico (FC), il

26-01-2023 10:45:41 (UTC) 49 minuti, 19 secondi fa

26-01-2023 11:45:41 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1800, 12.3780 ad una profondità di 19 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.