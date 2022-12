Una navigatrice è morta durante un drammatico incidente occorso durante il Rally del Veneto 2022. La donna è deceduta in seguito a un impatto in cui è rimasto ferito anche il pilota del veicolo in questione. Lo schianto è avvenuto nel territorio di Badia Calavena.

Incidente nel Rally del Veneto 2022: morta una navigatrice, gara sospesa

Secondo quanto apprendiamo dal “Corriere della Sera” edizione Veneto, un’automobile in gara si è ribaltata su una curva del percorso all’altezza della frazione Santissima Trinità. L’impatto è stato terribile: la navigatrice è morta nello schianto, mentre il pilota è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento.

La donna deceduta era una 53enne residente a Carpineti in provincia di Reggio Emilia che sedeva a fianco del pilota, un conterraneo di 50 anni di Castelnuovo Né Monti. Sul posto gli operatori sanitari del Suem 118 e dei carabinieri di zona. Il Rally del Veneto è stato conseguentemente sospeso in seguito al fatto: l’organizzazione della manifestazione, storica gara che coinvolge tanti appassionati, ha deciso, logicamente, di interrompere la gara per il tragico accaduto.