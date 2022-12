Una frana si è verificata oggi sulla nuova Lecco-Ballabio, in Lombardia. La caduta dei massi ha colpito la strada nel pomeriggio di venerdì, con la via che è stata conseguentemente chiusa al traffico. I massi caduti dalla montagna hanno chiuso l’ingresso della Galleria Giulia. Nessun ferito, ma tanta paura per gli automobilisti: un camioncino è andato distrutto dalle rocce.

Frana sulla Lecco-Ballabio, i massi si staccano dalla montagna sulla diramazione

Nel primo pomeriggio di venerdì 9 dicembre alcuni enormi massi si sono staccati dalla montagna che sovrasta la diramazione per la Valsassina della SS 36 all’imbocco della galleria. I due occupanti del furgoncino sono scesi autonomamente dal mezzo. Tanta paura anche per un automobilista, che stava uscendo dal tunnel ed è stato investito dai macigni. Per fortuna, l’uomo non ha riportato delle ferite gravi.

Immediatamente è scattato il Protocollo di Emergenza sotto la guida della Prefettura di Lecco, che vede coinvolti i comuni di Lecco e Ballabio e la Provincia di Lecco.

“Sulla strada denominata vecchia Lecco-Ballabio sarà istituito senso unico alternato di marcia per i mezzi pesanti, con punto di blocco in zona Camera di Commercio e un altro in zona ponte della Gallina. Allo stesso tempo si raccomanda fortemente agli escursionisti di non percorrere i sentieri con imbocco da Versasio, Bonacina e Ballabio”, le parole del sindaco Mauro Gattinoni.