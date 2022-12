Un maremoto si è verificato oggi a Stromboli, in Sicilia. Il fatto è avvenuto al largo delle coste dell’isola del vulcano. Secondo quanto apprendiamo, il maremoto ha provocato un’onda di un metro e mezzo di altezza. Da quanto riporta una nota Ansa, il fenomeno sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco.

Maremoto a Stromboli oggi, la Protezione Civile: “Non ci sono danni”

Sarebbe stata l’attività del vulcano a provocare il maremoto di Stromboli di oggi. Un distacco sulla Sciara del Fuoco, per la precisione, ha provocato il piccolo tsunami. Gli allarmi avevano suonato nel corso della giornata di oggi, quando si è registrata l’attività vulcanica.

Al momento, la Protezione Civile spiega come non siano stati riportati dei danni. “Intorno alle 16:20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri”, si legge. “Sull’isola – continua il Dipartimento – sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il Dipartimento continuerà a seguire l’evoluzione dell’evento in costante contatto con le autorità locali e l’Ingv”.

Sarà dunque l’attività di monitoraggio da parte di INGV e Protezione Civile a darci maggiori informazioni su quanto stia accadendo a Stromboli. Intanto, la Prefettura di Reggio Calabria ha informato della possibilità che l’onda anomala raggiunga le coste calabresi, invitando la cittadinanza a non fermarsi in prossimità delle spiagge.