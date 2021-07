Trento-Bondone, brutto incidente durante la corsa: investito un commissario di gara

Un brutto incidente si è verificato durante la Trento-Bondone 2021, competizione automobilistica che si correva nella giornata di oggi. Un commissario di gara è stato investito da un’automobile da corsa in località Norge, nel comune di Trento. Il fatto, raccontato da “La Voce del Trentino”, è avvenuto intorno alle 13 di oggi.

Incidente Trento-Bondone, commissario di gara trasportato in elicottero

Nel corso dello svolgimento della corsa, la BMW condotta da Andrea Lombardi è improvvisamente uscita di pista, sbandando fuori dal tracciato della gara. Lombardi ha perso il controllo della vettura, che nell’incidente ha travolto un commissario di gara.

Immediatamente la gara è stata sospesa per permettere i soccorsi del malcapitato. Per il commissario di gara si è reso necessario il trasporto in elicottero. Dall’eliporto di Mattarello è decollato un mezzo dei vigili del fuoco che è atterrato nelle vicinanze del posto dove è avvenuto l’incidente. Sul posto anche un’ambulanza di Trentino Emergenza.

Il commissario è stato trasferito al pronto soccorso del santa Chiara di Trento in codice rosso. Lombardi ha riportato solo alcune lievi ferite. Le condizioni del commissario di gara, invece, appaiono più preoccupanti, ma l’uomo non sembra essere in gravi condizioni.