Un incidente stradale si è verificato sul Valico di Chiunzi oggi. Due autovetture nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino sono state coinvolte in un sinistro che ha portato a una situazione di stallo del traffico, causando disagi significativi per gli automobilisti.

Incidente Valico di Chiunzi oggi, traffico in tilt

L’incidente, che ha avuto luogo lungo una delle principali arterie di collegamento tra la Costiera Amalfitana e l’Agro nocerino-sarnese, ha creato code di veicoli in entrambe le direzioni. Per fortuna, non sembrano esserci dei feriti.

Stando alle informazioni riportate da “Il Vescovado”, numerosi automobilisti, dopo aver trascorso oltre un’ora in attesa nelle loro macchine, hanno deciso di fare inversione di marcia per cercare percorsi alternativi.

Questa situazione ha messo in luce le sfide di gestione del traffico su queste strade vitali, in particolare durante il fine settimana. La domenica, infatti, è un giorno di alto afflusso veicolare, dato che molti si spostano per il tradizionale pranzo domenicale o per escursioni giornaliere, accentuando così l’intensità del traffico. In casi di incidenti come questo, i problemi esistenti possono esacerbarsi, portando a ingorghi e ritardi prolungati.