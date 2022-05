Grandi emozioni questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia 2021-2022. Tanta attesa per i protagonisti in campo, per un trofeo che, arrivato alle fasi conclusive, diventa improvvisamente ambito da tutti. Ecco dove ascoltare Juventus-Inter in radio: come seguire la radiocronaca dell’incontro.

Le formazioni in campo per la finale di Coppa Italia 2021-2022

Tutto pronto per una finale di Coppa Italia che riserva sicuramente grandi emozioni agli appassionati di calcio. Entrambe le squadre sono a un punto di svolta della stagione. Vincere la Coppa Italia, per la Juventus, significherebbe dare un valore a un’annata che l’ha vista centrare, come unico traguardo, quello della qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter è ancora pienamente in corsa per lo scudetto, e trionfare a Roma significherebbe darsi una potente iniezione di energia. Chi la spunterà? Intanto ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij ; Dumfries, Barella , Brozovic, Calhanoglu, Perisic. Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Juventus-Inter in radio, dove ascoltare la cronaca della finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia Juventus-Inter sarà seguita in diretta radio da Rai Radio 1. L’emittente di Stato, nel suo programma Zona Cesarini, si occuperà della radiocronaca dell’incontro. Servizio ovviamente completamente gratuito e affidato alle competenti voci della Rai, che da decenni raccontano con sapienza ogni avvenimento sportivo importante e non. È possibile ascoltare Rai Radio 1 anche in questa pagina cliccando ‘play’ sul plugin sottostante. La radio, in questi eventi, conserva intatto il suo fascino.