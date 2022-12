Il TG2 Post è ad oggi uno dei programmi di approfondimento quotidiani più seguiti di tutti. Merito della grande competenza della redazione, ma anche di Manuela Moreno, la giornalista che conduce una trasmissione che ha saputo ritagliarsi uno spazio considerevole. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e alcuni cenni sulla sua vita privata.

La carriera di Manuela Moreno: età, altezza e biografia della giornalista

Manuela Moreno è nata a Roma l’11 luglio 1966. Giornalista italiana tra le più competenti per quanto riguarda l’informazione di approfondimento, ha iniziato la sua carriera in varie emittenti televisive locali. Il grande salto in Rai avviene nel 1992, quando entra a far parte della redazione del TG1, dove cura rubriche e collegamenti in diretta dell’edizione del mattino e le rubriche Italia sera e Prima di tutto.

Nel 2002 avviene il suo passaggio al TG2 di cui, come apprendiamo dal suo profilo LinkedIn ufficiale, è vice capo redattore della sezione Esteri dal 2013. Sono tanti gli avvenimenti che Manuela Moreno ha coperto come inviata: gli attentati alla maratona di Boston del 2013, quelli alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan del 2015, nonché la guerra del Donbass.

Stando alle informazioni di cui siamo in possesso, l’altezza della giornalista si aggira intorno al metro e settanta.

Il grande successo di TG2 Post, e il parere della sua anchorwoman

Nel giugno 2021, il programma condotto da Manuela Moreno, TG2 Post, ha fatto registrare uno share del 7,3 per cento, per un totale di poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. Numeri sicuramente elevati per un programma di approfondimento; immediato è scattato il confronto tra la Moreno e Lilli Gruber, la ‘queen dei talk’ con il suo “Otto e Mezzo”.

In un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, Moreno ha dedicato alla collega parole di grande rispetto: “Quando lavoravo al Tg1 come precaria, c’era Lilli Gruber che era già La Gruber, mentre io è solo un anno e mezzo che conduco Tg2 Post. Ma gli ascolti ci premiano e io vado per la mia strada. Io non mi considero antagonista di nessuno, sono al servizio del pubblico e provo e raccontare agli spettatori i fatti senza la presunzione di saperne di più”.

Manuela Moreno ha un compagno? Alcune info sulla sua vita privata

Le informazioni sullo status sentimentale di Manuela Moreno sono frammentarie. Sappiamo per certo che la giornalista non ha figli. Inoltre, nel 2020 aveva rivelato di essere “lontana da due mesi dal suo compagno”, mentre in un’intervista ad “Affari Italiani” del 2021 è stata più precisa: “Ho un compagno che però non vive a Roma e quindi riusciamo a vederci solo nei weekend. Cerchiamo di recuperare durante le vacanze, che per altro spero arrivino presto”.