Paestum, tutto pronto per il concerto di Ana Mena: grande attesa per la star internazionale

Una star della musica di caratura internazionale in Campania. Ana Mena, pluripremiata cantante spagnola, sarà in concerto a Paestum nella serata del 2 giugno 2022. L’artista spagnola affascinerà il pubblico composto da migliaia di fan, appassionati di musica e curiosi, a partire dalle ore 22, nella suggestiva cornice dell’ex Tabacchificio, nell’ambito del suo tour 2022.

Attiva in ambito musicale dal 2006, Ana Mena ha saputo conquistare, grazie alla sua melodiosa voce e al suo ineguagliabile fascino, una posizione di spicco all’interno del panorama musicale italiano e internazionale. Numerosi i riconoscimenti di cui è stata insignita nel corso della sua pur sempre giovane carriera.

Il grande pubblico la conosce e la apprezza per le sue canzoni estive, veri e propri tormentoni delle ultime calde stagioni. Nel corso degli anni Ana Mena ha fatto ballare il pubblico con grandi successi, tra i quali Una volta ancora con Fred De Palma e Un bacio all’improvviso con Rocco Hunt. La spagnola è reduce dal grande successo ottenuto sul palco della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo dove ha presentato il brano Duecentomila ore.

Concerto Ana Mena a Paestum, ecco come acquistare i biglietti

Il concerto è stato reso possibile grazie a Playmont, Festival Internazionale del Multimediale. Un evento di grande rilevanza non solo per quanto concerne l’aspetto musicale ad esso legato, ma anche per il prestigio che reciprocamente una terra meravigliosa e una cantante di respiro mondiale possono regalare in una serata che si preannuncia magica.

Il costo del biglietto è pari a 8,50 euro. La disponibilità è limitata, e non restano molti posti per assistere all’esibizione.