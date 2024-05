L’estate è alle porte, ma senza tormentoni che estate sarebbe? I protagonisti del pop italiano prendono ciascuno il proprio posto ai nastri di partenza: ci sono maestri del genere ma anche novizi. Tutti pronti a iniziare a correre al momento dello start, con la gara che andrà avanti fino a settembre inoltrato. Intanto, a raccogliere le prime potenziali hit per la bella stagione che sta per cominciare, ci pensiamo noi con la playlist dell’estate 2024 per Spotify e Apple Music.

I tormentoni estivi per questa stagione: Mahmood, Geolier e gli altri protagonisti

Con molta probabilità ci accompagnerà per tutta l’estate “Tuta Gold” di Mahmood. Dopo l’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood non ha praticamente mai rallentato la sua corsa. Vincitrice morale – insieme a “I p’ me, tu p’ te” di Geolier – della kermesse, la hit continua a macinare stream e clic. Su Spotify il singolo ha superato quota 85 milioni di stream complessivi, mentre su YouTube il video ha raggiunto i 63 milioni di visualizzazioni. Nel campionato dei tormentoni, Mahmood è un peso massimo. Nel 2019 “Calipso” fu un successo da quattro Dischi di Platino, nel 2020 “Dorado” fu una delle hit dell’estate post-lockdown, e l’anno dopo fu la volta di “Klan”. La voce di “Soldi” si prepara a tornare a dominare? Presto per dirlo.

Anche Geolier è pronto a conquistare l’estate con “I p’ me, tu p’ te”, una canzone che ha già riscosso un grande successo. Da Sanremo piomba direttamente sulle spiagge di tutta Italia anche il remake della hit cult “Che idea” di Pino D’Angiò, reincisa dal cantautore – oggi 71enne – insieme ai Bnkr44. Presentata per la prima volta sul palco dell’Ariston nella serata delle cover in duetto con lo stesso Pino D’Angiò, la canzone ha già vinto un Disco d’Oro.

Playlist Estate 2024: tra Meduza, OneRepublic e i nuovi successi

Di sicuro ascolteremo parecchio “Fire”, dei “nostri” Meduza – il trio milanese che con hit come “Lose Control”, “Paradise” e “Piece of Your Heart” ha conquistato e fatto ballare le discoteche di tutto il mondo – insieme agli OneRepublic, inno ufficiale degli Europei di calcio 2024. Leo Gassmann fa ballare tutti con “Take That”, tra funk ed elettronica, mentre in “Umorismo italiano” Michele Bravi e Guè ricompongono in parte la squadra di “Nero Bali”: insieme a Elodie i due vinsero nel 2018 il doppio Disco di Platino. Anche i Boomdabash, protagonisti indiscussi dell’estate musicale italiana degli ultimi anni, non si faranno attendere. Il gruppo salentino, noto per i suoi successi estivi, ha già rilasciato “Tutta un’altra storia” a marzo.

“Sunshine Vibes” di Dua Lipa, “Golden Hours” di Harry Styles, “Come un tuono” di Rose Villain, “Malavita” dei Coma_Cose, “Summer Dreams” di The Weeknd e “Ocean Breeze” di Billie Eilish sono solo alcuni dei brani che completano la colonna sonora perfetta per questa estate. Con “Fiesta Forever” di J Balvin, “Electric Feel” di Tame Impala, “Beach House” di Taylor Swift, “Karma” dei The Kolors, “Casa Mia” di Ghali, “La Noia” di Angelina Mango e “Beautiful Things” di Benson Boone, la playlist dell’estate 2024 è davvero pronta.