È riconosciuto come uno dei cinque pilastri dell’Islam, nonché, a livello globale, come il mese in cui i musulmani osservano il periodo di digiuno. Stiamo parlando del Ramadan, il nono mese del calendario islamico, quello in cui ogni credente deve astenersi dal cibo, dalle bevande, dal fumo e dalle relazioni sessuali. Ecco le frasi e le immagini per augurare Ramadan Mubarak 2023 ai nostri amici.

Cosa prevede il mese della rivelazione del Corano, quando inizia e quando finisce

Il significato profondo del Ramadan va oltre il semplice digiuno. È un periodo di introspezione, purificazione spirituale e rinnovamento della fede. Rappresenta il mese in cui i musulmani cercano di migliorare la propria disciplina, autocontrollo, empatia e vicinanza ad Allah. Tutto ciò avviene attraverso l’ascetica scelta del digiuno, la preghiera, la lettura del Corano e il compimento di buone azioni.

Dicevamo a più riprese dell’astensione dal cibo e dalle bevande. A tal proposito, ricordiamo come ogni musulmano, nel mese del Ramadan, non possa mangiare né bere durante le ore diurne dall’alba al tramonto. Il significato della parola Ramadan è letteralmente quello di “mese caldo”, perché originariamente questo mese cadeva durante il periodo estivo.

Ma quando cade il Ramadan 2023? Poiché il calendario islamico si basa sul ciclo lunare, il sacro mese di Ramadan retrocede di circa dieci giorni ogni anno. Dunque, quest’anno il Ramadan dovrebbe iniziare il 23 marzo 2023 e terminare il 22 aprile 2023, considerando che il Ramadan 2022 è durato da sabato 2 aprile a sabato 2 maggio.

Frasi per augurare Ramadan Mubarak 2023: le più belle da inviare su WhatsApp

Vediamo insieme alcune frasi per augurare Ramadan Mubarak 2023 ad amici e parenti musulmani.