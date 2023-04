Con l’arrivo della primavera, si avvicina la Pasqua, una delle festività più attese dell’anno per grandi e piccini. Durante questo periodo, le città si riempiono di decorazioni pasquali, coniglietti e uova di cioccolato, ma spesso si rischia di perdere di vista il vero significato di questa festa. Abbiamo raccolto alcune poesie, in rima e non, pensate appositamente per i bambini, che vogliono celebrare la Pasqua in modo divertente, ma anche riflettere sull’importanza di questo momento. Ecco, dunque, alcune poesie per Pasqua 2023 per bambini e ragazzi, per la scuola primaria e dell’infanzia.

Filastrocche per le festività pasquali, le più belle per i bambini

Ecco alcune poesie in rima per i bambini per questa Pasqua:

La Pasqua è qui, con tante sorprese, uova colorate e coniglietti a dozzine! Ma ricorda sempre il vero significato, la risurrezione di Gesù, il nostro amato.

Coniglietti, uova e cioccolato, la Pasqua è il momento più atteso del calendario! Ma non dimentichiamo il vero tesoro, l’amore di Dio che ci ha dato il suo Figlio adorato.

La primavera è arrivata, la Pasqua è qui, il cielo è azzurro, le nuvole sono bianche e gonfie. Uova di cioccolato, giochi e sorrisi, ma la risurrezione di Cristo è la vera gioia che ci unisce.

Coniglietti saltellanti e uova ovunque, è la Pasqua, il momento più divertente dell’anno! Ma non dimenticare mai l’importanza di questo giorno, la risurrezione di Gesù, che ci ha salvato dall’errore.

Poesie Pasqua 2023 per bambini: un esempio per la scuola primaria e dell’infanzia

Ecco un esempio di poesia per Pasqua 2023 da tramandare ai bambini per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia.