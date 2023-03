Le Università italiane si confermano tra le migliori in Europa, secondo la tredicesima edizione del QS World University Rankings by Subject. Vediamo insieme la classifica delle università italiane 2023 per materia.

Atenei in Europa, quelli italiani sono al terzo posto tra i Paesi della zona UE

La ricerca, che valuta i programmi accademici di oltre 15.700 atenei in 93 Paesi, vede l’Italia al settimo posto al mondo per il numero di piazzamenti nella classifica globale top-50, con un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. Dunque, il nostro Paese è il settimo al mondo nella classifica delle nazioni le cui università hanno ottenuto un maggior numero di piazzamenti tra i primi cinquanta posti.

Un risultato ottimo, che ci vede al terzo posto nell’UE. Spicca La Sapienza di Roma, che si è confermata come la migliore al mondo in Studi Classici e Storia Antica, mentre l’Università di Padova è prima in Italia per Anatomia e Fisiologia, Geofisica e Statistica. La Luiss Guido Carli di Roma ha ottenuto un’ottima posizione negli Studi Politici e Internazionali: è tra le prime 50 università del mondo per l’area di Business and Management.

Classifica università italiane 2023 per materia: la lista

Ecco la classifica delle università italiane 2023 per materia.