È uno dei volti più noti della fisica italiana, Carlo Rovelli, scienziato e saggista di fama internazionale. Specializzato in fisica teorica, è sovente ospite di trasmissioni televisive in cui si occupa di divulgazione scientifica. Vediamo insieme chi è attraverso la sua biografia, passandone in rassegna la carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è il fisico dei buchi bianchi: carriera e curriculum dello scienziato

Carlo Rovelli è un fisico teorico e divulgatore scientifico italiano. Nato a Verona il 3 maggio 1956, ha studiato fisica all’Università di Bologna e poi ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Padova. Ha lavorato come ricercatore in vari istituti in Italia, Francia e negli Stati Uniti.

Tanti i contributi che Rovelli ha dato alla scienza moderna: sono infatti note a livello internazionale le sue teorie della relatività generale e alla fisica quantistica. In particolare, ha sviluppato la teoria della gravità quantistica a loop, che cerca di unificare le due grandi teorie della fisica, ovvero la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica di Planck.

Che cosa dice la teoria dei buchi bianchi di Carlo Rovelli? Il divulgatore scientifico ha scritto numerosi libri sulle sue ricerche e sulla fisica in generale, tra cui, appunto, “Buchi bianchi”. Si tratta di un saggio sui buchi neri, di cui lo scrittore parla in questi termini: “Immagino di entrare in un buco nero e uscire da un buco bianco: la chiave del libro è questo viaggio immaginario”.

Carlo Rovelli e la proposta firmata da 50 Nobel

Nel corso della sua carriera, Carlo Rovelli ha lanciato un appello per spostare i fondi dei governi dalla difesa alle emergenze planetarie. La sua richiesta ha avuto un’enorme eco internazionale, tanto da essere sottoscritta da 50 Premi Nobel di tutte le epoche, oltre che diversi presidenti di Accademie nazionali delle Scienze.

Carlo Rovelli ha visto i buchi bianchi, su una lavagna illuminata dal sole del Mediterraneo, a Marsiglia, con la complicità di un giovane collega statunitense, Hal Haggard, uno dei più grandi collaboratori dello scienziato.

Carlo Rovelli ha una moglie e dei figli? La vita privata del fisico

La vita privata di Carlo Rovelli ci sembra davvero top secret: non sappiamo, infatti, se il fisico abbia una moglie e dei figli. Ciò che però è noto sapere è che è un appassionato di viaggi, oltre che una persona che basa tutta la propria vita sulla conoscenza.