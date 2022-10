Un maxi rave party di Halloween a Modena, quello che si è tenuto in occasione del Witchtek 2022. Sono migliaia le persone che, provenienti da ogni dove, hanno raggiunto un capannone situato nella parte nord della città emiliana per partecipare a una festa.

Rave party a Modena, chiuse le uscite autostradali dell’A22

Musica e balli sono andati avanti tutta la notte. Si stima che la partecipazione al rave party di Modena sia stata intorno alle 3mila presenze. L’evento è stato segnalato ieri sera da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ordinato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di interrompere il rave. Le autorità, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, dovranno mettere in campo ogni iniziativa per bloccare la festa, che potrebbe andare avanti ancora per tempo.

Tra i provvedimenti, la chiusura delle uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Previsti conseguenti disagi, in particolar modo per chi aveva scelto di recarsi a Modena in occasione di un evento dedicato agli sport invernali.

Nel Consiglio dei Ministri di domani, Piantedosi dovrebbe portare una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento in occasione di casi di questo genere.