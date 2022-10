Il sindaco di Giaveno è stato aggredito in strada nella serata di sabato. Carlo Giacone, 62enne primo cittadino del comune situato nel Torinese, è stato vittima di un’aggressione mentre camminava nel centro storico del paese. Giacone è ricoverato in ospedale.

Aggredito sindaco di Giaveno, Giacone è in ospedale con delle fratture craniche

Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando il sindaco di Giaveno stava passeggiando. All’improvviso, uno sconosciuto lo ha colpito ripetutamente al capo con un corpo contundente. A richiamare i primi soccorsi le urla dello stesso Giacone, caduto a terra dopo la violenta aggressione.

Il primo cittadino è stato trasportato in ospedale a Rivoli dove è cosciente e ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Prognosi riservata per Giacone, che ha riportato delle fratture craniche.

Indagano i carabinieri sul violento episodio, per stabilire le esatte dinamiche della situazione e per individuare i colpevoli del gesto. Preoccupazione all’interno della comunità della cittadina piemontese.