Una donna è morta oggi in un tragico incidente stradale sulla tangenziale di Bari. Nella mattinata della domenica un’auto ha percorso contromano la tangenziale in direzione nord scontrandosi frontalmente con un altro veicolo. Nel drammatico impatto, verificatosi in prossimità dell’uscita 13 A, San Pasquale-Politecnico, ha perso la vita una 50enne.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto raccontano come l’auto contromano era guidata da una 70enne, che aveva un passeggero al suo fianco. La stessa guidatrice è rimasta ferita, sembra in maniera non grave, insieme al suo passeggero. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiusa al traffico. Disagi alla circolazione, con l’uscita disponibile 14/B (via Gentile) per chi giungeva da sud. Nel corso della stessa mattinata la stessa circolazione è stata poi ripristinata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi, nonché personale dell’Anas, della Polizia Di Stato e le ambulanze del 118. Purtroppo, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna. Alle autorità il compito di ricostruire quanto accaduto. Intanto, le strade baresi piangono ancora una vittima.