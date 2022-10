Questa mattina si è verificato un drammatico incidente ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Due tra i paracadutisti che si sono lanciati durante le celebrazioni per l’80mo anniversario della battaglia di El Alamein si sono schiantati al suolo. I parà, che erano finiti fuori dal campo previsto di arrivo, sono atterrati in mezzo alle case della cittadina del Milanese.

I due paracadutisti, che facevano parte di un gruppo di dieci parà, hanno riportato ferite e fratture dopo essere precipitati al suolo. Coscienti al momento dell’impatto, avvenuto tra le case situate tra via Legnano e via Crivellino, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Uno dei due militari è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda di Milano; l’altro, che versava in condizioni più serie, è stato trasferito tramite elisoccorso all’ospedale San Carlo.

La manifestazione era stata organizzata dal Comune di Abbiategrasso, con la collaborazione dell’associazione Bersaglieri, dei Carristi e dei Paracadutisti sul campo dell’oratorio di San Pietro.