Salernitana, altri tre positivi al Covid: a rischio rinvio il match con la Lazio

Salernitana-Lazio potrebbe essere rinviata. Ancora guai per i granata: altri tre positivi nel gruppo squadra di Colantuono. Una situazione che allarga ulteriormente la lista degli indisponibili del cavalluccio, con la società campana che potrebbe richiedere il rinvio del match di oggi, in programma contro la formazione capitolina.

Salernitana-Lazio rinviata? Rischio Covid sul match di Serie A, come fare col Fantacalcio

Questo il comunicato di oggi del club granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19”.

Poche parole, che forse non lasciano immaginare la portata della situazione: nella stessa giornata di ieri, infatti, era stata annunciata la positività di altri due tesserati della Salernitana. Adesso, altre tre defezioni che potrebbero far slittare dunque il match.

La partita contro la Lazio sarà rinviata? Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, in cui vedremo se il club granata chiederà ufficialmente il rinvio del match contro i biancocelesti, in programma per oggi, sabato 15 gennaio, alle ore 18.

Cosa succede al Fantacalcio? In questo caso, così come per gli altri casi, la possibilità di assegnare il 6 politico è affidata alle singole Leghe, che potranno decidere in autonomia se aspettare un eventuale recupero o se procedere in tal senso.