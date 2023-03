Un’altra puntata davvero da non perdere, quella di Domenica In di domenica 12 marzo. Tanti gli ospiti in studio nella trasmissione di Mara Venier che, come sempre, cattura l’attenzione dei telespettatori facendo registrare tantissimi ascolti. Scopriamo insieme, dunque, la scaletta di Domenica In di oggi, con tutti gli ospiti presenti e alcune anticipazioni sulla trasmissione.

Alcune anticipazioni sulla puntata di domenica 12 marzo

La puntata inizia con il lancio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il programma giallo-musicale che tornerà in onda da sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. La padrona di casa Milly Carlucci è in studio con Mara Venier per presentare la trasmissione insieme ai cinque investigatori che cercheranno di scoprire l’identità dei concorrenti mascherati: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, sono i volti principali del programma.

Non solo cantanti mascherati, ma anche uno sguardo al Festival di Sanremo 2023. Lazza, uno dei protagonisti del Festival, farà una breve intervista con Mara e poi eseguirà il suo brano sanremese “Cenere”. In studio ci sarà anche Clementino, uno dei coach di The Voice Senior e The Voice Kids. Per lui, un gradito ritorno, anche questo in salsa sanremese: il rapper campano canterà infatti “Don Raffaè”, celebre canzone di Fabrizio De André, che portò al Festival 2016.

Scaletta Domenica In oggi, tanti ospiti di spessore per Mara Venier

La puntata continuerà con la musica, con la presenza in studio del cantautore Raf che eseguirà alcuni dei suoi più celebri brani. Con lui anche la moglie Gabriella Labate. Ci sarà anche l’attore Giancarlo Giannini, recentemente premiato con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Per finire, Tananai con la sua “Tango”, il brano di Sanremo 2023 che ha davvero avuto un gran successo, grazie alla profondità del suo significato e non solo.