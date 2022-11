Confermato lo sciopero di treni e altri mezzi pubblici nazionale per l’11 novembre 2022. Possibili stop a bus, tram, metro e ferrovie, con conseguenti disagi per i cittadini tra Milano e Roma, ma anche, ovviamente, in tutte le altre città italiane interessate.

Possibile stop alle corse sui mezzi pubblici: quali saranno interessati

Quello che si preannuncia, per questo 11 novembre, è davvero un venerdì nero per i trasporti. È stato infatti confermato lo sciopero di numerosi sindacati praticamente in tutte le località d’Italia. Non saranno certo da meno Milano e Roma, tra le più interessate.

La protesta a livello locale, a Roma, è indetta dalle sigle sindacali Cgil e Uil e riguarda Atac, mentre a livello nazionale è stata proclamata da Usb, Atac, Roma Tpl e Cotral. Quattro ore di sciopero, dalle 8,30 alle 12,30. Possibili stop su tante linee dei bus urbani. Per quanto invece concerne Milano, i servizi di metropolitane, tram, bus e filobus gestiti da ATM potrebbero risentire dello sciopero nella fascia oraria tra le 8:45 e le 12:45; per tutto il resto della giornata, le corse sono garantite. Allo stesso modo sciopererà anche Trenord, dalle 9:00 alle 13:00.

Orari sciopero 11 novembre 2022: la lista città per città

Ecco la lista regione per regione con gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici dell’11 novembre 2022.