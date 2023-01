Cronaca, scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autostrada A1: un ferito e 13 km di coda

Scontri tra i tifosi di Roma e Napoli in autostrada quest’oggi. Nel pomeriggio di domenica le due fazioni sono venute a contatto nei pressi dell’autogrill di Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Il bilancio è di un ferito in maniera lieve: si tratta di un tifoso romanista, in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Scontri tra tifosi di Roma e Napoli, c’è l’ipotesi di un appuntamento tra le due fazioni

I membri delle due tifoserie si sono incontrati nell’ambito delle rispettive trasferte: la Roma è impegnata questa sera a Milano contro il Milan, mentre il Napoli va in campo alle ore 18 a Genova contro la Sampdoria. Alcune fonti provenienti dalla Questura di Arezzo sollevano l’ipotesi per cui i tifosi di Napoli e Roma si fossero dati appuntamento in un’area di servizio nel tratto aretino dell’A1.

Sarebbero oltre trecento le persone coinvolte negli scontri. I fatti sono avvenuti a ridosso dell’area di servizio Badia al Pino al chilometro 364, la stessa dove nel 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri, dopo aver ricevuto un colpo di pistola. Ancora tutte da chiarire le dinamiche dei fatti. Massicci i disagi per la circolazione: gli scontri hanno infatti provocato oltre 13 km di coda.