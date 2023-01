Serie D, la Nocerina vince nel segno di Maletic: due a uno al Gravina al “San Francesco”

La Nocerina vince e convince superando per due reti a una il Gravina al “San Francesco”. Un successo arrivato nel segno del neoacquisto Marko Maletic, già per tutti “Il Cigno di Belgrado”: il centravanti rossonero segna un gol nel primo tempo e fornisce l’assist a Caso Naturale per il 2-1 finale nella ripresa.

Parte a ritmi bassi la gara, fino all’episodio clou del match: al 20′ Basanisi ruba palla sulla trequarti, allarga sulla destra per Maletic; il centravanti rossonero si aggiusta la palla, converge al centro e sorprende Mascolo sul primo palo per il vantaggio molosso. Il Gravina non si fa sorprendere e trova il pareggio al 37′: Kharmoud mette al centro un preciso traversone deviato in porta da uno sfortunato Basanisi. Un autogol, quello del centrocampista rossonero, che di certo non scalfisce un’altra, ennesima prova personale maiuscola.

Nella ripresa si riparte con la Nocerina pericolosa al 55’ con una velenosa punizione di Maletic. Al 65′, con profumo di gol nell’aria, arriva il nuovo vantaggio rossonero. Maletic lavora un altro gran pallone sulla sinistra, mette in mezzo per Caso Naturale che arriva sulla palla e, di testa, segna il due a uno. La Nocerina, di lì in poi, domina la gara, nonostante negli ultimi minuti sia solo il Gravina ad affacciarsi dalle parti di Stagkos. Ma finisce così, con una vittoria fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dei molossi.