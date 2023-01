Calcio, è morto a 40 anni l’ex calciatore camerunese Modeste M’Bami

Tragedia nel mondo del calcio. È morto Modeste M’Bami. L’ex centrocampista camerunese aveva 40 anni. A dare la drammatica notizia è stato L’Equipe pochi minuti fa. Da quanto apprendiamo, sembra che la causa del decesso sia stata un arresto cardiaco.

M’Bami è spirato questo sabato mattina all’età di 40 anni. L’ex centrocampista della nazionale camerunese (38 presenze, 3 gol) si trovava a Le Havre, in Francia, quando, in circostanze ancora da definire, sarebbe stato colpito da un infarto. Un malore che sarebbe stato fatale all’ex calciatore, un simbolo della sua Nazionale per gli anni 2000 e 2010.

M’Bami ha giocato in Francia con Sedan (2000-2003), PSG (2003-2006) e Marsiglia (2006-2009). Medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2000 con il suo Camerun, a soli 17 anni, con la generazione Samuel Eto’o – Lauren – Geremi, è stato anche finalista nella Confederations Cup 2003 contro la Francia. Ha vinto anche due Coppe di Francia con il PSG (2004 e 2006).

Il mondo del calcio africano, ma anche quello francese, a cui M’Bami ha legato la carriera, sono sotto shock. “Il PSG è in lutto. Modeste M’Bami ci ha appena lasciato, all’età di 40 anni, dopo essere stato stroncato da un infarto”, il messaggio del Paris SG.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M’Bami.

The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023