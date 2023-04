La regola delle sostituzioni è senza dubbio una tra quelle di cui si è più discusso nel corso degli ultimi anni, proprio in virtù del fatto che è andata incontro a un mutamento rapido quanto significativo. Vediamo insieme qual è il loro numero e quali sono gli slot in cui possono essere effettuate: il regolamento per i tempi regolamentari e supplementari.

Perché è stata cambiata la regola sui cambi da effettuare durante le partite

La stagione 2019-2020 è stata sospesa per diversi mesi a causa della pandemia, e la competizione è stata ripresa solo in estate, quando le temperature erano alte e i giocatori si sono trovati a giocare partite ravvicinate in un breve periodo di tempo. In questo periodo, la UEFA ha deciso di aumentare il numero di sostituzioni in Europa League e Champions League.

In realtà, già dalla stagione successiva, l’IFAB ha deciso di rendere permanente la regola per cui fosse consentito effettuare cinque sostituzioni, in Europa League come nelle altre competizioni ufficiali, ufficializzando, di fatto, il tutto.

Sostituzioni in Europa League: quali sono gli slot, cosa dice la regola

Ma quando si possono fare queste cinque sostituzioni in Europa League? Ogni squadra ha tre slot diversi durante la gara: non è dunque possibile fare cinque cambi in cinque finestre diverse, cioè in cinque momenti diversi. Eccezione fa l’intervallo, che non viene conteggiato tra gli slot. Dunque:

Ogni squadra può effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco;

Laddove le due squadre effettuano una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Come funzionano le sostituzioni nei tempi supplementari di Europa League

La regola delle sostituzioni durante i tempi supplementari dell’Europa League è leggermente differente rispetto alla regola delle sostituzioni applicata durante i tempi regolamentari.

In particolare, ogni squadra ha diritto ad effettuare una quarta sostituzione, in aggiunta alle tre sostituzioni consentite durante i tempi regolamentari. Questo significa che durante i tempi supplementari, le squadre hanno la possibilità di effettuare un totale di quattro sostituzioni.

È importante notare che questa regola vale solamente durante i tempi supplementari dell’Europa League ed è stata messa in atto per evitare un eccessivo carico fisico sugli atleti, che potrebbero risentirne e subire infortuni. Inoltre, è importante sottolineare che durante i tempi supplementari, le squadre hanno ancora a disposizione i 3 slot per effettuare sostituzioni prestate anche durante i tempi regolamentari.