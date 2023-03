Molise, scossa di terremoto nella notte: è stata avvertita anche in Campania

Una scossa di terremoto si è verificata oggi in Molise. Al momento in cui scriviamo, il movimento tellurico, registrato da INGV nei pressi di Campobasso, è quantificato in una magnitudo inizialmente stimata tra 4.6 e 5.1 della scala Richter, e successivamente corretta in 4.6. Lo riporta lo stesso Istituto in un tweet pubblicato alcuni minuti fa. La scossa è stata registrata alle ore 23.52 ora italiana di martedì 28 marzo.

Terremoto in Molise oggi, epicentro in zona Campobasso: scossa avvertita anche in Campania

Il terremoto si è verificato, dunque, nella zona di Campobasso, precisamente nel comune di Montagano. La scossa è stata chiaramente avvertita in Molise, Abruzzo, ma anche in Puglia, in Campania, e in gran parte delle altre regioni del Centro-Sud. Al momento non si hanno ancora notizie di danni a persone o edifici. Per tutti gli aggiornamenti consigliamo di seguire anche il portale ufficiale INGV, unica fonte ufficiale da cui reperire notizie.

Aggiornamento delle 00:15 del 29 marzo: i dati sono stati rivisti al ribasso. La magnitudo è di 4.6 e l’epicentro è stato localizzato nel comune di Montagano, piccolo centro abitato situato nella provincia di Campobasso. Come abbiamo già riportato, non dovrebbero esserci dei danni a persone o edifici.