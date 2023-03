Femminicidio a Terni, uomo accoltella e uccide la moglie

Tragedia questo pomeriggio a Terni. Una donna di nazionalità albanese è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accoltellata al culmine di una lite domestica con il marito. La donna è stata uccisa mentre in un messaggio vocale chiedeva aiuto al figlio. «Papà mi sta facendo male», avrebbe detto.

Il dramma è avvenuto nel quartiere di Borgo Rivo, in via del Crociere. Il marito è stato fermato dalla Polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Terni, per ricostruire quanto accaduto.

Quello di Terni è l’ennesimo episodio di femminicio in Italia. Un fenomento che non accenna a diminuire: i numeri sono sempre più allarmanti. Il femminicidio rappresenta una delle forme più estreme di violenza di genere e purtroppo è ancora troppo diffuso nel nostro paese.