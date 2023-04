Momenti di paura a Firenze nella mattinata di domenica, quando un’auto è precipitata dal viadotto del Ponte all’Indiano. L’incidente è avvenuto lungo il ponte sospeso sull’Arno che unisce i quartieri di Peretola e dell’Isolotto, attraverso una strada a scorrimento veloce con due corsie per senso di marcia.

Incidente al Ponte all’Indiano, momenti di paura a Firenze: conducente estratto in vita

Secondo quanto apprendiamo, l’uomo stava guidando lungo la corsia che dal quartiere dell’Isolotto porta in direzione dell’aeroporto di Peretola quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo precipitando con l’auto nel viadotto. Come riporta “La Nazione”, i vigili del fuoco hanno estratto in vita il conducente del veicolo, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118. Gli stessi vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona.

L’incidente ha causato rallentamenti nel traffico nella zona interessata. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’episodio, che avrebbe potuto assumere dei contorni ben più tragici, considerando che il veicolo ha compiuto un salto nel vuoto di diversi metri. Non si tratta del primo incidente che avviene sui ponti lungo l’Arno.