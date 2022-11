USA, Midterm: i repubblicani vanno verso la conquista del Congresso. Biden: “Affrontiamo forze cupe”

Sembra profilarsi una netta affermazione da parte del Partito Repubblicano nelle elezioni Midterm 2022 negli Stati Uniti d’America. I repubblicani viaggiano verso la conquista del Congresso in quello che è senza dubbio uno dei momenti politici più importanti nella vita degli statunitensi.

Secondo il sito Real Clear Politics (Rcp), alla House i repubblicani potrebbero già contare su 227 seggi (9 sopra il quorum di maggioranza) contro i 174 dei dem, con 34 corse testa a testa.

Si è trattato della prima volta in cui gli americani sono stati chiamati alle urne dall’assalto del Capitol, senza dubbio un momento caratteristico della recente storia a stelle e strisce. Ma anche questa volta si teme una lunga, lunghissima scia di caos, come solo in America, probabilmente, può verificarsi.

Ad accendere il fuoco anche le parole del presidente democratico Joe Biden: “Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia. Questi repubblicani sono un’altra pasta, non è questo il Partito Repubblicano dei nostri padri, è una cosa diversa”, ha ammonito il presidente americano. La tenuta democratica del Paese, gli aiuti all’Ucraina, la ricandidatura di Donald Trump alla Casa Bianca e la sua presa sul partito repubblicano i principali punti in gioco in questa tornata elettorale, che potrebbe davvero far male ai dem.