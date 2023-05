WhatsApp ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità chiamata “Chat Lock”, progettata per offrire agli utenti un ulteriore livello di sicurezza per le loro conversazioni più riservate. Vediamo insieme che cos’è e come funziona il WhatsApp Chat Lock.

Che cos’è e come funziona questa funzionalità

Come suggerisce il nome, questa funzionalità consente di bloccare una chat, trasferendo il relativo thread fuori dalla casella di posta e collocandolo in una propria cartella accessibile solo con la password del dispositivo o con un dato biometrico, come un’impronta digitale.

Una volta bloccata una chat, l’app nasconderà automaticamente il contenuto di quella chat nelle notifiche. È possibile bloccare una chat toccando il nome di un chat individuale o di gruppo e selezionando l’opzione di blocco. Per visualizzare queste chat, è necessario tirare lentamente verso il basso sulla casella di posta e inserire la password del telefono o un dato biometrico.

“Crediamo che questa funzionalità sarà molto utile per le persone che hanno motivo di condividere i loro telefoni di tanto in tanto con un membro della famiglia o in quei momenti in cui qualcun altro sta tenendo il tuo telefono proprio nel momento in cui arriva una chat particolarmente importante”, ha scritto l’azienda in un post sul blog.

WhatsApp Chat Lock, in arrivo altre opzioni per gli utenti

WhatsApp, di proprietà di Meta, prevede di aggiungere ulteriori opzioni per Chat Lock, tra cui il blocco per dispositivi associati e la creazione di una password personalizzata per le tue chat, in modo che tu possa usare una password unica diversa da quella che usi per il tuo telefono.

Sebbene WhatsApp offra la crittografia end-to-end, questa non si applica quando qualcuno ha accesso sbloccato al tuo telefono e può vedere i tuoi messaggi. La nuova funzionalità fornisce un ulteriore strato di sicurezza in questi casi.

Questa nuova funzionalità arriva poche settimane dopo che WhatsApp ha aggiunto alcuni nuovi aggiornamenti riguardanti i sondaggi e la condivisione sulla sua piattaforma. Come parte di questi aggiornamenti, ora hai la possibilità di creare sondaggi a voto singolo, il che significa che puoi gestire un sondaggio in cui le persone possono votare solo una volta. Per quanto riguarda la condivisione, ora puoi inoltrare media con didascalie.