Alibaba lancia Tongyi Wanxiang, strumento di intelligenza artificiale per generare immagini dal testo

Continua senza sosta l’avanzata dell’Intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni anche il gigante tecnologico cinese Alibaba ha lanciato il proprio strumento IA. Tongyi Wanxiang è in grado di generare immagini partendo da un testo. Il potente strumento di intelligenza artificiale è già disponibile in versione beta per i clienti aziendali.

Tongyi Wanxiang rappresenta per Alibaba un importante investimento nel settore in rapida crescita dell’IA e si propone di competere con DALL-E di OpenAI e Midjourney, i due principali rivali statunitensi che hanno guadagnato popolarità in tutto il mondo. Il generatore di immagini Tongyi Wanxiang, il cui nome si traduce approssimativamente come “verità da decine di migliaia di immagini“, è stato presentato durante la World Artificial Intelligence Conference di Shanghai.

Alibaba Group ha suddiviso la sua struttura aziendale in diverse unità di business, tra cui quella Cloud, che ha introdotto ModelScopeGPT, uno strumento di intelligenza artificiale per sviluppatori. Inoltre, hanno anche lanciato Tongyi Qianwen, un generatore di testo simile a ChatGPT, nel mese di aprile. È importante sottolineare che il settore dell’Intelligenza Artificiale sta vivendo una rapida espansione, come confermato anche da uno studio recente di Mc Kinsey, secondo il quale potrebbe generare un valore di almeno 4,4 trilioni di dollari.