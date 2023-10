Il maltempo annunciato non ha risparmiato la Toscana, con la città di Follonica che è stata duramente colpita dalla bomba d’acqua. Questo pomeriggio, una pioggia torrenziale ha investito la città, causando gravi allagamenti in diverse aree, tra cui i sottopassaggi, mettendo a dura prova automobilisti e residenti. Il video dell’alluvione di Follonica.

Alluvione a Follonica oggi, allerta meteo rossa in Toscana

Il lungomare, cuore turistico della località, è stato completamente sommerso dalle acque, con danni che si estendono anche alle zone periferiche della città. Nonostante l’estrema gravità della situazione, si registra una nota positiva: al momento, non si hanno notizie di feriti.

Le forze sul campo stanno lavorando senza sosta per far fronte all’emergenza. I vigili del fuoco, in particolare, sono stati pronti a intervenire, con il supporto di squadre provenienti dal distaccamento di Follonica e da Grosseto. La situazione critica ha richiesto anche l’intervento di quattro soccorritori acquatici.

La Protezione Civile ha rilasciato un allarme di codice arancione per la Toscana a causa di temporali forti e rischio idrogeologico. L’allerta resterà attiva fino a giovedì 19 ottobre e riguarderà un’ampia zona della regione, dal nord-occidentale Toscana fino al Valdarno inferiore. Le previsioni per domani indicano particolare attenzione per aree come Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano, Valdarno superiore e la costa etrusca.

A Follonica, la situazione resta tesa: le strade e i sottopassaggi allagati rappresentano una priorità per gli interventi dei soccorritori. Squadre di volontari della Protezione Civile, con il supporto degli idrovori, sono al lavoro per liberare le aree inondate. L’elisoccorso Pegaso 2 è stato preallertato per eventuali trasferimenti d’emergenza e, data la gravità della situazione, è stato attivato il Coordinamento regionale per le maxiemergenze.

La regione invita i cittadini a prestare massima attenzione, a limitare gli spostamenti non essenziali e a seguire le indicazioni delle autorità locali.