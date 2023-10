Due cittadini svedesi sono stati tragicamente uccisi e diverse persone ferite in un attacco nel cuore di Bruxelles da un individuo che ha gridato ‘Allah akbar’ prima di sparare con un kalashnikov da uno scooter. L’incidente si è verificato alle 19.15 nei pressi di Place Sainctelette.

Foto scattate da un testimone mostrano l’assalitore indossare una giacca arancione e un casco bianco mentre fugge sullo scooter dopo aver effettuato gli spari. Dalle informazioni emergenti, sembra che dopo aver aperto il fuoco in un atrio, l’aggressore abbia colpito due persone che viaggiavano in un taxi.

Attentato ora a Bruxelles, aumentato il livello di allerta nella capitale belga

I media belgi hanno identificato il presunto attentatore come Slayem Slouma, facilmente riconoscibile per il giubbotto arancione fluorescente che indossava durante l’attacco. Questo stesso giubbotto può essere visto in un video che Slouma ha pubblicato sulla sua pagina Facebook poco dopo l’incidente. Nel video, con uno sguardo determinato, rivendica l’attentato dichiarandosi come un membro dello “Stato Islamico” e si vanta di aver colpito i “miscredenti”.

La serata prevedeva un match di calcio tra Belgio e Svezia, e si ritiene che le due vittime potrebbero essere tifosi svedesi in quanto indossavano le maglie della loro nazionale. In seguito all’attacco, le autorità belghe hanno aumentato il livello di allerta a 4, indicando una minaccia terroristica “grave e imminente”, come riportato dal media locale La Libre.