Gianluca Mezzofiore non è soltanto un nome noto nel mondo del giornalismo investigativo, ma è diventato, nel tempo, un simbolo di come l’open-source intelligence (OSINT) possa svelare verità nascoste e segreti celati in profondità. Nel suo attuale ruolo come editor del team OSINT presso la sede londinese della CNN, Mezzofiore ha guidato e diretto alcune delle indagini più significative e rivelatrici del panorama giornalistico moderno. Scopriamo di più su di lui.

Le missioni portate avanti dal giornalista della CNN nella sua carriera

La sua copertura dettagliata del conflitto in Etiopia ha squarciato il velo su crimini inauditi, come il massacro di Dengelat nella regione di Tigray e l’uso dello stupro come arma di guerra. Il suo impegno senza sosta nell’indagare e portare alla luce questi fatti gli ha fatto meritare un Emmy nel 2022, un riconoscimento che parla da solo della profondità e dell’importanza del suo lavoro.

Non è stata solo l’Etiopia ad essere sotto il suo mirino investigativo. Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Mezzofiore ha scavato ancora più in profondità, portando alla luce una serie di storie e fatti con l’aiuto di un team dinamico di ricercatori open-source. Le sue indagini hanno rivelato la tragica realtà di attacchi a civili innocenti, come il bombardamento di un ospedale ostetrico a Mariupol, un pezzo che gli ha valso un Webby Award nel 2023.

Il suo impegno per la verità non si ferma ai confini europei. Mezzofiore ha indagato sull’assassinio della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh, sull’atroce massacro al casello di Lekki in Nigeria, e sulla presenza di troll farm russe in Ghana.

Chi è Gianluca Mezzofiore? La biografia del giornalista CNN

Ma chi è l’uomo dietro queste indagini? Prima di diventare una figura chiave nella CNN, Mezzofiore ha maturato la sua esperienza lavorando per Mashable UK, Mail Online e IBTimes UK. Ha iniziato il suo percorso nella CNN come produttore di “social discovery”, coprendo eventi di risonanza globale, dall’incendio della Cattedrale di Notre Dame alle sparatorie di massa negli Stati Uniti.

Di origini italiane, Mezzofiore vanta una solida formazione accademica con un Master in Giornalismo Internazionale presso la City, University of London e una laurea e un diploma di post-laurea in Letteratura Moderna presso l’Università di Bologna.