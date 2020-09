Avellino-Turris rinviata a data da destinarsi: partita definitivamente sospesa

Avellino-Turris è stata rinviata a data da destinarsi. La partita di Serie C è stata definitivamente sospesa a causa delle pessime condizioni climatiche, che hanno interessato tutta la Campania, il capoluogo irpino, e dunque anche il “Partenio-Lombardi”, il cui terreno è stato giudicato impraticabile dall’arbitro Longo di Paola.

Circa dieci minuti di gioco, quelli che sono stati giocati dalle due squadre in campo, che sono scese sul terreno di gioco in un vero nubifragio. Resosi conto della situazione, Longo ha deciso di sospendere temporaneamente la partita.

Avellino-Turris sospesa, gara rinviata a data da destinarsi

In circa una mezz’ora, due sopralluoghi dell’arbitro della gara e i capitani delle due squadre in campo. Al secondo controllo del manto erboso si è deciso per sospendere definitivamente il match, e decretarne dunque il rinvio ufficiale.

Come da regolamento, la gara non si disputerà nella giornata di domani, essendo questa iniziata e non terminata, e dunque rimandata a data da destinarsi.

Rinviato, dunque, il debutto per le due formazioni, con l’Avellino che voleva conquistare subito i tre punti per partire bene, e la Turris che, dopo una lunga assenza dalla terza serie, aveva intenzione di onorare l’impegno.