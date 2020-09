Avellino-Turris interrotta: partita momentaneamente sospesa per pioggia

Il maltempo continua ad abbattersi su tutta la Campania, regione sulla quale è in corso una allerta meteo di colore arancione. Anche al “Partenio-Lombardi” di Avellino le condizioni climatiche sono davvero pessime. La partita Avellino-Turris è stata momentaneamente interrotta per pioggia.

Gara temporaneamente sospesa dopo dieci minuti di gioco, in cui le due formazioni hanno battagliato per pochi frangenti di partita, fino alla decisione dell’arbitro della gara, il signor Longo di Paola, che ha deciso di interrompere l’incontro.

Al momento il fischietto e i suoi assistenti stanno controllando la praticabilità del terreno di gioco del “Partenio-Lombardi” che, in particolar modo in alcune zone di campo, appare prossima allo zero.

Avellino-Turris interrotta, quando si recupera la gara in caso di sospensione definitiva?

Debutto per le due squadre, trattandosi della prima giornata di campionato, per l’Avellino era l’occasione per mostrare subito le sue qualità; la Turris, invece, potrebbe essere tornata a giocare in C nel giorno (climaticamente) sbagliato. In caso di sospensione definitiva di Avellino-Turris, la gara sarà disputata a data da destinarsi: come recita il regolamento a tal proposito, la partita non verrà recuperata nella giornata di domani.