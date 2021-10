Bari-Monopoli, è derby d’alta quota al “San Nicola”: diretta tv su Antenna Sud

Un derby d’alta quota nel girone C di Serie C. Bari-Monopoli vale i primissimi posti della classifica del campionato di terza serie. L’attesissimo confronto sarà trasmesso in diretta tv su Antenna Sud: ecco dove vedere la partita, e come seguirla in diretta streaming gratis, oltre ad alcune info su pronostico e formazioni.

Il derby della provincia barese la prima e la seconda del girone C di Serie C: pronostico e formazioni

Una partita davvero particolare quella che si giocherà al “San Nicola” di Bari in questa domenica 3 ottobre. Bari-Monopoli non è infatti la sfida tra due compagini che si sono incontrate tante volte solo nel recente passato, ma vale il primo posto del girone C di Serie C. La capolista biancorossa, a 14 punti, incontra il Gabbiano, secondo a 13. Sarà una grande sfida, e fare un pronostico è difficile, ma sembra che gli uomini di Mignani abbiano le carte in regola per vincere.

Queste le probabili formazioni di Bari-Monopoli.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Simeri, Cheddira

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Grandolfo, Starita

Bari-Monopoli in tv su Antenna Sud: dove vederla in chiaro

Bari-Monopoli sarà visibile in tv su Antenna Sud. L’emittente regionale trasmetterà la partitissima in diretta senza che vi sia bisogno di corrispondere alcun costo. La televisione è visibile al numero 13 del digitale terrestre in Puglia e in alcune aree della Basilicata.

La partita sarà trasmessa anche da Sky PrimaFila al canale 253 della piattaforma di Murdoch; servizio, questo, a pagamento, e non gratuito come quello di Antenna Sud.

Bari-Monopoli streaming gratis: come seguire la partita

Sarà possibile guardare Bari-Monopoli anche in streaming gratis sul portale ufficiale di Antenna Sud. L’emittente, infatti, mette a disposizione degli utenti uno spazio per guardare le trasmissioni. In alternativa anche Eleven Sports trasmetterà la gara in streaming, ma si tratta di un servizio a pagamento, per cui occorre un ticket mensile o annuale.