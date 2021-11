Black Friday 2021: tutti gli sconti da non perdere

Quest’anno, il Black Friday si celebrerà il 26 novembre. Nato originariamente negli Stati Uniti d’America per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre, è considerato da qualche decennio l’inizio della stagione dello shopping natalizio nel paese.

Proprio per il legame con il Thanksgiving Day americano, infatti, il Black Friday non ha una data fissa ogni anno. In occasione di questa giornata, che si prolunga talvolta anche per diversi giorni, i vari centri commerciali, negozi fisici e online, offrono alla clientela convenienti sconti proprio al fine di incrementare le proprie vendite.

È proprio durante il Black Friday che ci si da alla pazza gioia per comprare articoli di ogni genere, proprio per cogliere l’opportunità di acquistare prodotti esclusivi a prezzi accessibili.

Black Friday 2021: offerte e promozioni

L’evento, anno dopo anno, ha raggiunto una portata e una diffusione talmente elevati, da spingere negozi fisici e piattaforme di e-commerce ad allungarne la durata.

I grandi colossi della vendita online, come Amazon o Zalando, sono tra quelli che si sono mossi per primi sull’attivazione delle varie promozioni. L’azienda di commercio elettronico statunitense ha pensato bene infatti di prolungare gli sconti dall’8 al 18 novembre. Allo stesso modo, Zalando ha annunciato il 70% di sconto su scarpe, abbigliamento e accessori. Addirittura Mediaworld, negli ultimi anni ha istituito il Black November, un mese di sconti su tantissimi prodotti hi tech delle migliori marche. Anche Kasanova da il via agli sconti, che sono già cominciati sia in negozio che online, arrivando ad un prezzo ridotto dell’80%.

Insomma, non vi è periodo più adatto per provvedere ai regalini natalizi. Il Black Friday è un’ottima occasione per rendere felici le vostre tasche!